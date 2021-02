Fortnite 15.30: dettagli dell'aggiornamento, novità a tema Mandalorian

Vediamo quanto è stato aggiunto nella Modalità Creativa tramite l'aggiornamento di Fortnite 15.30. Prima di tutto, è stato introdotto il dispositivo cabina del telefono che permette di far cambiare ai giocatori i propri vestiti in modo rapido. È stato poi introdotto il Fucile Pesante a Leva, già rilasciato per le altre modalità. Abbiamo infine l'impostazione "Inizia con un piccone" che ti permette di decidere se i giocatori avranno o meno un piccone all'inizio della partita.

Battaglia Reale | Mandalorian e non solo

Vediamo infine la modalità più amata dai giocatori, la Battaglia Reale. L'aggiornamento di Fortnite 15.30 introduce varie novità, a partire da una modalità a tempo dedicata a The Mandalorian, l'apprezzata serie TV di Disney+. Non mancano ovviamente nuove armi (esotiche, precisamente) e tanti altri contenuti. Vediamo i dettagli in modo ordinato.

Armi esotiche

Partiamo con le armi esotiche introdotte con quest'ultima patch. Si tratte di:



Chug Cannon : spara frecce della balestra, si ricarica in 1.1 secondi e infligge 18 danni ai giocatori

: spara frecce della balestra, si ricarica in 1.1 secondi e infligge 18 danni ai giocatori Burst Quad Launcher : usa munizioni dei lancirazzi, si ricarica in 5.4 secondi, infligge 42 danni ai giocatori e ha un caricatore da 4 colpi

: usa munizioni dei lancirazzi, si ricarica in 5.4 secondi, infligge 42 danni ai giocatori e ha un caricatore da 4 colpi Frozen: usa munizioni leggere, si ricarica in 2.1 secondi, infligge 20 danni ai giocatori e ha un caricatore da 35 colpi

Modalità a tempo: The Mandalorian

"Giocando in singolo o con altri, raccogli crediti galattici eliminando il bersaglio sull'ologramma di taglia o qualsiasi avversario che incontri. Il primo a raggiungere l'obiettivo in crediti vince la partita (sempre che prima, ovviamente, sappia dimostrarsi all'altezza di Mando). Tutti i giocatori iniziano con tre vite. Questa è la via.". Questa la descrizione ufficiale. Quando poi il Mandaloriano entra nel match, comincerà a dare la caccia al giocatore con più crediti: sarete in grado di rimanere in cima alla classifica, o il guerriero vi eliminerà? Questa modalità a tempo durerà fino al 9 febbraio, ore 15:00.

La ricompensa di questa modalità a tempo è un ombrello a tema The Mandalorian, che potete vedere qui sotto nel tweet di HYPEX. Ovviamente è fatto di Beskar, l'acciaio in grado di resistere anche a una spada laser!

Nuovo luogo di Fortnite 15.30

Sempre a tema Star Wars, è stato inserito un nuovo luogo sulla mappa di Fortnite 15.30. Si tratta della Cantina di Kit, noto pub apparso nel primo film di Star Wars. Ecco un'immagine dall'alto condivisa dall'utente mix.

Elementi cosmetici di Fortnite

Ovviamente, oltre all'ombrello Beskar di Mando, ci sono anche altri cosmetici in arrivo all'interno di Fortnite 15.30. Partiamo vedendo le nuove emote disponibili nel battle royale, grazie a questo rapido video condiviso da HYPEX.

Ci sono poi, ovviamente, nuove coperture, nuovi dorsi decorativi, nuovi picconi, graffiti e molto altro. Potete vedere tutti i nuovi elementi cosmetici nell'immaggine qui sotto, condivisa da HYPEX e creata da FunGamesLeaks.