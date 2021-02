Elden Ring: questo canale YouTube pubblica notizie sul gioco ogni giorno

"Oggi è il 2 febbraio 2021. Qui è Mordecai, conduttore, che vi porta la vostra dose di novità quotidiane su Elden Ring. Non ci sono notizie su Elden Ring oggi. E con questo è tutto per il vostro update quotidiano su Elden Ring". Questo è quanto potete aspettarvi dal praticamente ogni video pubblicato dal canale YouTube "Elden Ring News". Si tratta di un canale dedicate alle novità del gioco FromSoftware: peccato che in realtà non vi siano mai novità di alcun tipo. Nonostante ciò, lo YouTuber non ha mai desistito, giorno dopo giorno, sin dall'annuncio, ed è ora a 232 update quotidiani.

Scopriamo la storia di Mordecai grazie a VG247, che lo ha intervistato. L'idea del canale dedicato ad Elden Ring è proprio quella di contare giorno per giorno ogni non-annuncio di novità. L'ispirazione è arrivata da Hazard Time, che in modo simile conta i giorni in attesa dell'annuncio di Half-Life 3 (ed è arrivato a 1176 update giornalieri, a questo punto).

Ovviamente ogni video dedicato ad Elden Ring non va oltre i venti secondi circa e non riporta alcun informazione, perché non ve ne sono. Pur essendo "inutile", il canale ha ottenuto quasi 30.000 iscritti. Mordecai spiega anche di adorare il sub-reddit dedicato ad Elden Ring che, in mancanza di novità, non fa altro se non inventare una finta lore e creare meme.

FromSoftware, negli ultimi anni, ha sempre colpito nel segno rilasciando un capolavoro dopo l'altro, da Bloodborne a Sekiro. Elden Ring è sembrato sin da subito un progetto di dimensioni considerevoli e un potenziale nuovo punto di svolta per il genere dei souls-like.

Il canale YouTube d Elden Ring vuole semplicemente, spiega Mordecai, essere divertente e dimostrare come tutti attendano con ansia questo gioco. La speranza è che, a un certo punto, Mordecai possa fare un vero video dedicato alle novità del gioco a un certo punto. Per ora, sappiamo per certo che Elden Ring non sarà presente al Taipei Game Show 2021.