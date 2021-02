Resident Evil Village, sarà open world e avrà nudi e contenuti a sfondo sessuale

Stando a quanto riportato dall'insider Dusk Golem su Twitter, Resident Evil Village avrà una struttura da open world. Inoltre ci saranno dei nudi e dei contenuti a sfondo sessuale. In che senso?

L'insider, che più volte si è dimostrato attendibilissimo sulla serie Resident Evil, non è sceso troppo nei dettagli. Per la questione open world ha spiegato che non sarà particolarmente grande ed è stato concepito come un metroidvania, quindi con aree sbloccabili collegate ad altre in cui bisogna ritornare dopo aver fatto altre cose.

Per la questione dei nudi e dei contenuti a sfondo sessuale ha spiegato che le vampire appaiono nude per dei brevi momenti quando vengono uccise, per poi trasformarsi in una specie di ragni. Non preoccupatevi, perché non saranno particolarmente attraenti in quella forma, quindi non ci sarà niente di davvero spinto.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Resident Evil Village uscirà il 7 maggio 2021 su PC, PS5, Xbox Series X / S, PS4 e Xbox One. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra anteprima dallo showcase.