Fortnite x Marvel: la collaborazione durerà anni, conferma Donald Mustard

Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è completamente a tema Marvel: questo ormai è noto dallo scorso agosto, e sappiamo che la collaborazione (che riguarda l'isola e il pass battaglia) durerà almeno fino al 30 novembre 2020. Ma nuovi dettagli molto interessanti arrivano direttamente da Donald Mustard.



Ed ecco un motivo per essere davvero entusiasti (o delusi, se non vi piacciono gli eroi Marvel): la collaborazione tra Marvel ed Epic Games, per portare i contenuti della prima sul Battle Royale, durerà anni. Addirittura anni: e alle parole del creative director di Epic Games (cioè di Donald Mustard) bisogna credere per forza, dopotutto.



"Questo è solo l'inizio" ha dichiarato, "l'inizio di un sacco di contenuti che abbiamo pianificato per i prossimi anni, in questa collaborazione con Marvel. Questa non è la fine: è solo l'inizio".



Non temete dunque: tutte le skin che avete sempre desiderato molto probabilmente debutteranno su Fortnite Battaglia Reale, è solo questione di tempo. Peccato, piuttosto, che i giocatori da iOS perderanno tutti questi contenuti: difficile, infatti, che Fortnite torni su iPhone e iPad nel breve periodo.

This was a lot of fun! Might have dropped too many hints at future stuff coming to Fortnite... https://t.co/II7jZ7wait — Donald Mustard (@DonaldMustard) October 23, 2020