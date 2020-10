Star Citizen: sorpassa i 316 milioni raccolti, un nuovo video mostra le novità

Dei nuovi video di Star Citizen mostrano le tante novità che stanno per arrivare nel gioco, come l'interfaccia per l'estrazione mineraria o la scenograficità dell'arrivo nei dock. Il tutto mentre la raccolta fondi non si ferma e supera i 316 milioni di dollari.

Quello che sta facendo Star Citizen è sempre difficile da raccontare e spiegare. Il gioco, in sviluppo ormai da tanti anni, continua a raccogliere nuovi fondi, nonostante ancora non si veda il termine del suo sviluppo. Adesso sono oltre 316 i milioni di dollari raccolti attraverso il crowdfunding. Gli account aperti, invece, sono più di 2,8 milioni. Tra questi vi sono alcuni accessi gratuiti, ma la maggior parte è gente che ha deciso di finanziare il gioco prima dell'uscita.

C'è da dire che lo sviluppo procede e due nuovi video mostrano le novità pensate finora. Il video pubblicato sopra mostra la nuova interfaccia utente per l'estrazione mineraria che sarà implementata con l'alpha 3.12. Inoltre si possono notare i miglioramenti all'illuminazione della cabina di pilotaggio, al fuoco dei motori e all'attracco delle navi nelle stazioni spaziali, raffinerie e tutti gli altri avamposti sparsi per lo spazio.

Nel secondo video il concept artist Jeremiah Lee esplora il concetto di Space Cowboy, citando il bellissimo Cowboy Bebop. Cosa ve ne pare?