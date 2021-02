PS5: nuove scorte presso GameStop USA esaurite in un attimo, in Italia sarà peggio?

Quest'oggi, GameStop USA ha reso disponibili nuove scorte di PS5, ma come ci si può aspettare sono state acquistate in pochissimo tempo. Pare però che siano ancora disponibili alcune unità di Xbox Series S, la console "budget" di Microsoft. La situazione di PS5 non pare essere vicina a una soluzione: in Italia sarà ancora peggio?

Sappiamo bene che le scorte di PS5, di Xbox Series X|S ma anche degli hardware PC (schede grafiche Nvidia e AMD in primis) sono sempre al minimo, ma stupisce che a febbraio 2021 ancora non vi sia modo di trovare una console senza dover tampinare i siti di e-commerce e le catene di rivendita online. Supponiamo inoltre che gli USA siano uno dei primi mercati a essere riforniti da Sony, mentre l'Italia rischia di avere molte meno unità a disposizione nel corso delle prossime settimane.

Una cosa è certa: Sony ha confermato di aver distribuito 4.5 milioni di unità di PS5 entro la fine del 2020, ovvero lo stesso numero di unità di PS4 spedite nel 2013. Le console Sony next-gen in circolazione non sono poche, semplicemente la richiesta del pubblico è enormemente più alta del previsto. Non aiuta il fatto che la produzione è rallentata dai limiti imposti dal COVID-19.

In questo specifico caso, inoltre, GameStop non vendeva normali PS5, ma dei bundle con inclusi controller extra, giochi e abbonamenti, ovviamente a prezzi superiori. Un bundle arrivava anche a 759 dollari, ma chiaramente il pubblico non è stato intimorito dalla spesa "aggiuntiva". Parliamo di valori comunque inferiori a quanto richiesto dai bagarini online.

I grandi nomi dell'industria si aspettano che i problemi di scorte continuino fino alla seconda metà del 2021: la nostra speranza è che le grandi catene come GameStop riescano a vendere nuove PS5 in modo regolare, così da dare a tutti l'opportunità di acquistare la console.

Nel frattempo, però, sono arrivate segnalazione sul fatto che il DualSense ha grossi problemi di drifting.