PS5: DualSense ha grossi problemi di drifting, secondo varie testimonianze

Online stanno spuntando sempre più testimonianze che parlano di grossi problemi di drifting per il DualSense, il controller di PS5, tanto che Ari Notis di Kotaku ha deciso di dedicare un articolo al problema, spiegando anche le difficoltà di usufruire dell'assistenza tecnica di Sony.

Come potete vedere, alcune testimonianze in merito risalgono ai giorni di lancio della console, ma ce ne sono anche di più recenti, compresa quella del giornalista di Kotaku.

Gli utenti le hanno provate davvero tutte per provare a risolvere i problemi del DualSense, ma senza successo. A nulla è servito resettare PlayStation 5, spegnere e riaccendere il Bluetooth, resettare il controller e lasciarlo in carica per tutta la notte.

Purtroppo il software di sistema di PS5 non prevede la possibilità di modificare la deadzone del DualSense, opzione che si spera venga aggiunta con futuri aggiornamenti. L'unica, vera soluzione per sistemare il DualSense rimane quindi quella di affidarsi all'assistenza tecnica di Sony. Considerate che il drifting è tra i problemi coperti dalla garanzia della periferica, quindi non dovete temere sorprese.

Certo, attualmente l'assistenza tecnica (almeno quella USA) sembra essere oberata di richieste relative a PS5, ancora impossibile da trovare nei negozi.