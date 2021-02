Oculus vuole farci visitare Kenya, Borneo o Parigi da casa con la VR

Una delle cose che il Coronavirus ha cambiato è la liberta di spostarsi e viaggiare liberamente. Fino a pochi mesi fa con poche decine di euro potevamo volare a Londra o in qualche altra capitale europea. Adesso dobbiamo verificare il colore delle nostra regione per capire se possiamo o meno uscire dal nostro comune. Per alleviare questa situazione, ma soprattutto per coloro che anche in tempi normali non hanno la possibilità di spostarsi, Oculus ha deciso di creare delle esperienza virtuali che ci consentono di visitare luoghi esotici come il Kenya e il Borneo, ma anche città come Parigi. Il tutto comodamente da casa, senza rischi e attraverso la VR.

Si va dalla possibilità di esplorare ambienti naturali, a quella di visitare le città d'arte, fino ad arrivare ad un simulatore che consente di far finta di essere in vacanza, con tanto di piscina e sole a baciare la nostra pelle. Virtuale ovviamente.

Scopriamo le esperienza più interessanti disponibili sull'Oculus Store.