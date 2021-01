Baldo conterrà una simpatica citazione di The Secret of Monkey Island

Il gioco di ruolo d'azione con grafica in stile anime Baldo, sviluppato dagli italianissimi NAPS Team, conterrà almeno una grossa citazione dell'avventura grafica The Secret of Monkey Island, come scherzosamente svelato dallo sviluppatore Fabio Capone su Facebook.

Come potete vedere dall'immagine sottostante, uno dei luoghi visitabili nel gioco è ispirato alla location iniziale del gioco di Ron Gilbert e soci. C'è davvero tutto: il doppio arco di pietra, il falò, la vecchia sentinella. Manca solo Guybrush Threepwood. Davvero simpatica e ben fatta.

La profezia si è avverata: il bambino puro è venuto al mondo. La creatura senza cuore imprigionata nel sottosuolo dai gufi saggi si sta per ridestare.

Incontra tanti personaggi simpatici e un po' eccentrici nel fantastico mondo di Baldo, un RPG d'azione e avventura caratterizzato da rompicapi, meccaniche di gioco avvincenti e dungeon intricati, ambientato in un vasto mondo interattivo. Visita città, scopri segreti, raccogli armi e acquista oggetti che ti aiuteranno nelle tue avventure.