Razer: Project Brooklyn è la sedia per videogiocatori definitiva?

Nel corso del CES 2021 Razer ha presentato il concept di una sedia per videogiocatori davvero avveniristica: Project Brooklyn. Pensate che è dotata dotata di un monitor OLED integrato da 60 pollici, ruotabile di 180°. Si tratta di un'evoluzione dell'Eracing Simulator presentato al CES dello scorso anno.

L'aspetto della sedia riprende in toto lo stile da auto da corsa tipico di questi oggetti, ma l'ergonomicità sembra essere più curata, nonché completamente regolabile, in modo da adattarsi alle esigenze dell'utente. Razer la prenderà come base di partenza per progettare i suoi futuri prodotti per il mercato consumer.

Razer non ha annunciato una data di lancio per Project Brooklyn, che di suo potrebbe rimanere anche soltanto un prototipo da usare come riferimento e per esposizione. Probabilmente, nel caso in cui arrivasse davvero sul mercato, il prezzo sarebbe elevato. Speriamo che non costi 30.000 dollari come il Predator Thronos.

Chissà, magari un giorno giocheremo tutti su sedie simili...