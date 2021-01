Indiana Jones è l'Uncharted di Xbox Series X? Benji-Sales ne parla

Oggi, 12 gennaio 2021, Bethesda e MachineGames hanno svelato di essere al lavoro su un nuovo gioco dedicato a Indiana Jones. Ora che tali studios sono parte di Microsoft Xbox, possiamo forse considerare questo nuovo gioco di Indiana Jones come l'Uncharted di Xbox Series X|S? A questa domanda ha provato a dare risposta l'analista e content creator Benji-Sales su Twitter.

Benji-Sales ha infatti affermato, prima di tutto, che per quanto ne sappiamo il contratto di Bethesda per i diritti di Indiana Jones potrebbe essere stato firmato prima dell'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft. Questo rende possibile il fatto che si tratti di un'opera multipiattaforma, ovvero non esclusiva Microsoft (PC e Xbox). La soluzione più credibile, secondo Benji-Sales, è che si tratti di un gioco multipiattaforma, ma che sarà incluso sin dal D1 sul Game Pass.

La verità, però, è che fino a questo momento non abbiamo idea di come funzioneranno i giochi futuri di Bethesda: saranno tutti esclusivi? Tutti multipiattaforma? Ogni gioco sarà gestito a sé? Nessuna delle parti coinvolte ha dato risposte precise e definitive.

Benji-Sales afferma anche Indiana Jones potrebbe essere l'Uncharted di Xbox, ma non elabora il concetto in modo approfondito. Indiana Jones è una delle fonti di ispirazione per Nathan Drake, quindi applicare la stessa formula sulla "versione originale" non sembra affatto impossibile. Sarà interessante capire di che tipo di gioco si tratterà, ma per il momento possiamo solo tirare a indovinare.

