GTA Online: ecco la modalità "Football Deathrun" che fonde armi e sport

La modalità multigiocatore di Grand Theft Auto 5, GTA Online, continua ad espandersi. È infatti stata resa disponibile una modalità fan-made chiamata "Football Deathrun". Si tratta di una modalità multigiocatore all'interno di GTA Online che, come potete intuire dal nome, sfida i giocatori a completare un percorso senza morire.

Si tratta di una modalità a due team impegnativa, ma divertente e soddisfacente da giocare. Football Deathrun di GTA Online è ambientata dentro uno stadio di calcio e i giocatori del primo team devono riuscire ad andare da una parte all'altra del campo usando palloni giganti come copertura. Il secondo team, invece, deve cercare di eliminare i giocatori in campo usando fucili da cecchino, standosene sui palchi.

Chi riesce ad arrivare alla fine del percorso ottiene mezzi e armi per vendicarsi dei cecchini che hanno sparato per tutto il tempo. Rockstar, nel suo blog, ha offerto un suggerimento al team che spara dagli spalti: sparate ai palloni così da farli muovere e svelare i giocatori nascosti. I giocatori in campo, invece, devono usare i fumogeni per nascondere i propri movimenti.

Football Deathrun è stata creata per GTA Online da S-PxRxE ed è disponibile unicamente su PS4. GTA Online, pur essendo un gioco con molti anni sulle spalle, continua a dominare le classifiche dei più giocati e più remunerativi.

Infine, vi segnaliamo che il protagonista di GTA 6 potrà essere maschio o femmina, secondo un rumor.