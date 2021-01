Outriders: un video annuncia l'uso del DLSS delle schede GeForce RTX di Nvidia

Vediamo questo nuovo video dello sparatutto in prima persona Outriders, in cui viene annunciata l'aggiunta del DLSS di Nvida, naturalmente per chi possiede schede video GeForce RTX. Annunciata anche una partnership con il produttore hardware per dare ai giocatori la migliore esperienza possibile.

Come saprete, il sistema DLSS NVIDIA sfrutta dei processori IA Tensor Core sulle GPU GeForce RTX per potenziare il framerate e generare delle stupende immagini in alta definizione.

OUTRIDERS è uno shooter GdR cooperativo da 1 a 3 giocatori ambientato in un universo fantascientifico oscuro e spietato. Mentre l'umanità muore tra le trincee di Enoch, tu creerai il tuo Outrider unico e partirai per un'incredibile avventura su questo pianeta ostile.

Outriders è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S. Sarà disponibile a febbraio 2021. Visto che siamo qua, vi ricordiamo che un nuovo trailer di Outriders è stato mostrato ai Game Awards 2020.