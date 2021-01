The Medium: un trailer mostra gli effetti aggiunti dalle schede RTX di Nvidia

Bloober Team ha pubblicato un nuovo trailer dell'horror The Medium per mostrare la qualità grafica del gioco di cui godrà chi utilizzerà le schede RTX di Nvidia. Stando alla descrizione del filmato, The Medium sfrutterà appieno le caratteristiche introdotte con la versione 4.25 (e successive) dell'Unreal Engine, del Microsoft DirectX Raytracing e del DLSS di Nvidia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Medium è in sviluppo per PC e Xbox Series X e Series S. Uscirà il 28 gennaio 2021. Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di The Medium, in cui abbiamo scritto:

The Medium ci ha lasciato un'ottima impressione. È cristallino già dalle prime battute come si tratti del progetto più ambizioso e tecnicamente evoluto mai creato da Bloober Team, e il suo ritmo compassato da avventura vecchio stile rappresenta una perfetta base per le inquietanti atmosfere del gioco e le variazioni del gameplay legate al mondo spirituale. È ovviamente troppo presto per sbilanciarsi, ma se l'atmosfera si manterrà su questo livello per tutta la campagna e la trama sarà all'altezza del resto, potremmo avere per le mani una avventura horror davvero memorabile per gli appassionati.