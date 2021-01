Cobra Kai 3: più di 41 milioni di spettatori, la serie Netflix è un successo

Netflix ha rilasciato le statistiche di Cobra Kai 3. La serie è stata visualizzata almeno da 41 milioni di account, un risultato notevole soprattutto considerando che è stato rilasciato il 31 dicembre 2020 e, di conseguenza, ha raggiunto tale risultato in nemmeno due settimane. Inoltre, la saga nel complesso può vantare il fatto che almeno 73 milioni di account hanno visto almeno un episodio, a riprova della grande curiosità che ha suscitato la serie.

Secondo i dati condivisi, Cobra Kai è entrato nella top 10 di 85 Paesi. Lo show è il più popolare in Argentina, Regno Unito, Grecia, Stati Uniti e Sri Lanka. Inoltre, Netflix afferma che si tratta di uno dei dieci migliori show originali "in ritorno", ovvero non una prima stagione né una mini-serie.

I "41 milioni di spettatori" di Cobra Kai 3, però, vanno presi con cautela: bisogna infatti ricordare che Netflix classifica come "visualizzazione" qualsiasi contenuto guardato per almeno due minuti. Se la stagione si è avviata per errore mentre eravate al bagno, siete parte di questa statistica.

In ogni caso, non servivano questi numeri per capire che Cobra Kai è una serie di successo. Sempre in tema di successi Netflix, recentemente è stato rilasciato Lupin, di cui è disponibile la prima parte. Infine, vi segnaliamo che la serie TV di The Elder Scrolls su Netflix potrebbe essere in produzione.