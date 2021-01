Lupin su Netflix, disponibile la prima parte

Finalmente disponibile su Netflix la prima parte di Lupin, serie che rilegge in chiave contemporanea il personaggio nato dalla penna di Maurice Leblanc, ma diventato famoso dalle nostre parti grazie all'anime "Lupin III", tratto dal manga di Monkey Punch.

Ispirato dai racconti di Arsenio Lupin, di cui è un avido lettore, Assane Diop, il protagonista della serie, interpretato da Omar Sy, vuole vendicare un torto subito dal padre, rubando un collier di diamanti appartenente a una ricca famiglia. Il colpo ha però dei risvolti inattesi, quanto divertenti.

Attualmente su Netflix è disponibile la prima parte della serie, composta da cinque episodi. Facile intuire come Lupin non sia una trasposizione diretta dei romanzi di Leblanc, ma una storia originale che li utilizza soltanto come spunto di partenza. Nonostante ciò, le polemiche per il colore della pelle del protagonista non sono mancate, in particolare il trailer di annuncio fu accompagnato da feroci, quanto immotivate critiche. Peccato che molti di quelli che si sono lamentati abbiano citato l'anime come punto di riferimento per il personaggio e non i romanzi originali.

