L'Xbox Wireless Controller andrebbe a pile per un accordo tra Microsoft e Duracell

In una recente intervista, il marketing manager UK di Duracell Luke Anderson avrebbe svelato il motivo per cui i Controller Wireless di Xbox funzionano ancora con le pile AA: Microsoft e la compagnia celebre per le pile di lunga durata avrebbero, infatti, un accordo di lunga durata che impedirebbe ai gamepad di Xbox Series X/S di avere delle batterie ricaricabili al loro interno ancora per molto tempo.

Sin dal 2005 all'interno di tutte le confezioni Xbox si possono trovare due pile AA Duracell con le quali alimentare il proprio gamepad. Questo nonostante altre aziende concorrenti come Sony e Nintendo abbiano deciso nel frattempo di ripiegare su delle batterie ricaricabili da includere all'interno delle proprie periferiche e da ricaricare attraverso dei semplici cavi USB.

Le due compagnie, invece, hanno deciso di proseguire senza remore il loro sodalizio: da una parte Microsoft include le batterie Duracell nei suoi prodotti, dall'altra la compagnia di Bethel usa i controller Xbox all'interno delle sue campagne promozionali per sponsorizzare la durata delle sue pile.

Intervistato da MCV un responsabile di Xbox ha difeso la scelta della sua azienda: "diamo intenzionalmente all'utente la libertà di scegliere come alimentare i nostro Xbox Wireless Controller. Le persone possono usare pile AA di qualunque marca, le batterie ricaricabili di Xbox o dei suoi partner o utilizzare direttamente un cavo USB-C per collegare il controller alla console o al PC".

Questo senza considerare che l'Xbox Elite Series 2 contiene al suo interno una batteria ricaricabile e non necessita di pile AA.