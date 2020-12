The Elder Scrolls su Netflix, la serie TV potrebbe essere in produzione

Netflix potrebbe essere al lavoro su di una serie TV tratta dal franchise The Elder Scrolls di Bethesda (in realtà ormai è di Microsoft, ma non sottilizziamo). A riportarlo è stato Daniel Richtman, famoso per i suoi contatti nel mondo dell'industria cinematografica e televisiva.

Stando a Richtman, Netflix mira a creare una serie che diventi popolare quanto, se non di più, di quella The Witcher del 2019, tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, ma più prosaicamente nata dal successo della serie videoludica di CD Projekt Red.

Per adesso della presunta serie TV di The Elder Scrolls non si sa nulla, a parte che dovrebbe essere fedele alla controparte videoludica, almeno dal punto di vista della mitologia. Comunque sia, difficilmente potrà abbracciare le storie di tutti i capitoli videoludici, visto che ognuno è ambientato in un regione e in un'epoca differente. Che prenda il là da The Elder Scrolls VI, di cui ancora non si sa nulla? Impossibile dirlo, ma speriamo che il tutto si concretizzi in qualcosa di buono, anche perché in questo caso non si potrebbe contare nemmeno sui modder.