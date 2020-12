DOOM: la serie completa su Steam in offerta, l'episodio originale a 1,49 euro

Doom Eternal Deluxe Edition Le armate dell'Inferno hanno invaso la Terra. Vesti i panni dello Slayer in un'epica campagna per giocatore singolo, sconfiggi i demoni attraverso le dimensioni e ferma la distruzione definitiva dell'umanità. L'unica cosa che temono... sei tu.

La raccolta include tutti, ma proprio tutti gli episodi di DOOM pubblicati finora, inclusa l'espansione The Ancient Gods - Part 1 grazie alla presenza della Deluxe Edition di DOOM Eternal. Il pacchetto rappresenta dunque una grande occasione per un clamoroso recupero.

La serie completa di DOOM è disponibile su Steam in offerta a 42,88 euro anziché 149,95, per un risparmio del 70%. È anche possibile acquistare il solo episodio originale per appena 1,49 euro.

Doom (2016)

DOOM, l'acclamato reboot della serie, ha fatto il suo trionfale ritorno nel 2016 con uno sparatutto in prima persona innovativo, impegnativo e brutalmente divertente che ha conquistato il Video Game Award 2016 come miglior gioco d'azione.

Demoni inarrestabili, armi incredibilmente distruttive e movimenti fluidi e rapidi costituiscono le basi per un intenso combattimento in prima persona che ti porterà a combattere fin nelle viscere dell'Inferno.

Doom 3: Bfg Edition

L'acclamato titolo di azione-horror firmato id Software è una rivisitazione del DOOM originale in cui i giocatori devono farsi strada in una struttura infestata da demoni prima di discendere negli abissi dell'Inferno per affrontarne il campione più potente e porre fine all'invasione.

Questa edizione include due espansioni, Resurrection of Evil e The Lost Missions, insieme a DOOM (1993) e DOOM II.

Doom 64

Originariamente uscito su Nintendo 64 nel 1997, questo classico di culto è disponibile per la prima volta su PC! Stermina le orde infernali mentre dai la caccia alla Mother of Demons e ferma l'invasione in più di 30 livelli pieni zeppi d'azione.

Doom Classic Complete

La collezione più completa dei titoli che hanno lanciato il genere degli sparatutto in prima persona include DOOM (1993) ed Episode IV: Thy Flesh Consumed, insieme a DOOM II, FINAL DOOM e i livelli Master di DOOM II.