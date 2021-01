AMD: AMD Ryzen 5000 e tutte le novità presentate al CES 2021

Scopriamo tutte le novità presentate da AMD al CES 2021, tra le quali i nuovi processori mobile AMD Ryzen 5000. In ambito gaming non c'è stato in realtà moltissimo, ma la conferenza, che ha visto la CEO Lisa Su protagonista, è stato nondimeno interessante, per via delle tecnologie mostrate. Leggiamo un recap tratto dal comunicato stampa ufficiale:

Dr. Lisa Su ha presentato la tecnologia AMD alla base dei prodotti, dei servizi e delle esperienze che ci permettono di essere produttivi, di imparare, di essere connessi e di intrattenerci in un mondo sempre più "digital first". Tra gli aspetti più importanti del keynote speech ricordiamo:

Accelerazione della ricerca scientifica: alcuni ricercatori hanno spiegato come la donazione di altri 12 petaflop di potenza di calcolo abilitata da AMD EPYC™ e AMD Radeon Instinct sta accelerando la ricerca per combattere le malattie infettive, incluso COVID-19.

Testimonianze dei partner: alcuni ospiti di rilievo, tra cui il CEO di HP Enrique Lores, il CEO di Lenovo Yang Yuanqing, il Vice President of Technology di Lucasfilm François Chardavoine, il pilota della scuderia Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Lewis Hamilton ed il Team Principal and CEO Toto Wolff, ed il Chief Product Officer di Microsoft Panos Panay hanno parlato della solidità delle loro partnership con AMD, dal co-sviluppo dei prodotti all'impatto delle tecnologie AMD sul loro lavoro, sia nel settore cinematografico sia nelle corse automobilistiche.

Lancio di nuovi processori mobile potenti ed efficienti dal punto di vista energetico: Dr. Su ha annunciato i processori mobile della serie Ryzen 5000 per computer portatili ultrasottili e da gaming. I principali OEM di notebook al mondo, tra cui Asus, HP e Lenovo, porteranno sul mercato i sistemi AMD Ryzen 5000 a partire da febbraio, con oltre 150 dispositivi che dovrebbero essere lanciati quest'anno. AMD proporrà per la prima volta anche la serie AMD Ryzen Threadripper PRO direttamente ai consumatori, offrendo fino a 64 core e tecnologie di sicurezza AMD PRO per i carichi di lavoro più impegnativi.

La prima demo pubblica al mondo del processore AMD EPYC di nuova generazione, nome in codice "Milan": i processori AMD EPYC sono il motore di molti dei più grandi cloud service provider, aziende e supercomputer. AMD ha dimostrato le potenzialità dei processori di terza generazione AMD EPYC "Milan" con il modello WRF (Weather Research and Forecasting), uno degli strumenti più conosciuti utilizzati per la ricerca sul clima e le previsioni meteo, completando una simulazione di previsione metereologica circa il 68% più velocemente della concorrenza.