Fall Guys: il codice sorgente pare sia finito accidentalmente online con un update

Fall Guys potrebbe essere andato incontro a un curioso incidente, anche se la questione nel frattempo è stata prontamente risolta, visto che pare che il codice sorgente del gioco sembra sia finito accidentalmente online con il recente update effettuato alla versione Steam del gioco.

A scoprire il misfatto sarebbe stato Pavel Djundik, sviluppatore e creatore di SteamDB, che avrebbe rilevato la presenza di una cartella misteriosa all'interno del gioco arrivata con un recente update su Steam. Nel codice sono stati trovati riferimenti a questa cartella, chiamata curiosamente "FallGuys_client_BackUpThisFolder_ButDontShipItWithYourGame", ovvero nel titolo sembra trovarsi un intero messaggio che suggerisce agli sviluppatori di effettuare un backup della cartella ma di non distribuirla con il gioco, cosa decisamente buffa considerando che è invece finita all'interno dell'update.

Fall Guys: il codice sorgente sembra sia trapelato online per sbaglio

Nella cartella si trovavano 728 file e, secondo alcuni utenti, si tratterebbe del codice sorgente di Fall Guys. La questione è stata risolta a breve distanza, con un ulteriore update che ha fatto sparire la cartella in questione.

Non è ancora sicuro che si tratti del codice sorgente, ma sembra che sia in effetti un codice IL2CPP, ovvero uno strumento di Unity che consente di auto-compilare il codice C++ a partire dal codice IL degli script. Mediatonic, solitamente molto attiva in ambito social, sembra che non abbia ancora commentato la vicenda, dunque resta un po' il mistero sulla questione.

Nel frattempo, è emerso che le versioni Xbox e Nintendo Switch di Fall Guys sono state rimandate ma il cross-play confermato, mentre ricordiamo che il team Mediatonic è stato recentemente acquisito da Epic Games.