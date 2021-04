Fall Guys: versioni Xbox e Nintendo Switch rimandate, cross-play confermato

Mediatonic ha annunciato quest'oggi, 30 aprile 2021, che Fall Guys Ultimate Knockout in versione Xbox e Nintendo Switch è stato rimandato. Il gioco sarebbe dovuto uscire in tali versioni durante l'estate 2021, ma lo sviluppatore ha deciso di prendersi del tempo aggiuntivo. Ha però confermato che il cross-play è in arrivo.

Precisamente, Mediatonic ha affermato che "il rimando dà al nostro team il tempo di aggiungere funzioni come il cross-play, così che appena Fall Guys arriverà su nuove piattaforme, i giocatori potranno scontrarsi con gli amici in armonia, indipendentemente dalla piattaforma scelta."

Fall Guys Ultimate Knockout non arriverà quindi su Xbox e Nintendo Switch in tempo per l'estate 2021. Non sappiamo però quale sia la nuova data di uscita. Il team di sviluppo è infatti rimasto sul vago: speriamo che la data di uscita sia comunque prevista entro la fine del 2021.

Mediatonic ci ricorda infine che Fall Guys Ultimante Knockout si avvicina all'update della stagione 4.5, che porterà alcune novità. Speriamo di ricevere presto aggiornamenti sulla data di uscita delle versioni Xbox e Nintendo Switch. Vi ricordiamo infine che Epic Games ha acquisito Mediatonic.