Alien: Isolation 2 in sviluppo presso Disney, secondo una voce di corridoio

Alien: Isolation 2 esiste e sarebbe in sviluppo presso Disney, questo è quanto emerge da una recente voce di corridoio riportata anche da Small Screen tra gli altri, anche se non c'è ancora alcuna conferma sulla questione.

In effetti, i diritti di Alien, che fanno parte del carnet di 20th Century Fox, fanno ora parte dell'universo Disney, vista l'acquisizione in blocco della compagnia avvenuta nei mesi scorsi. Lo sviluppo del primo Alien: Isolation da parte di Sega è precedente a questo assetto, ma con il nuovo passaggio di proprietà sembra che Disney abbia voluto spostare al proprio interno lo sviluppo del nuovo capitolo.



Alien: Isolation è rimasto nel cuore di molti appassionati anche per l'atmosfera molto azzeccata



Questo sembra escludere The Creative Assembly dal progetto, con il team britannico che in effetti non ha mai fatto alcun riferimento a un seguito di Alien: Isolation, nonostante il buon successo riscosso dal survival horror in questione e il grande seguito di appassionati che ha saputo conquistare.

Secondo Small Screen, che riporta la vicenda, l'informazione proviene da una fonte interna considerata "affidabile", ma non c'è modo di verificare la questione per il momento. Secondo l'insider, Alien: Isolation 2 sarebbe solo uno dei seguiti attualmente in considerazione presso Disney, sebbene non sia chiaro a chi sia affidato lo sviluppo dei progetti.

Di recente è stato annunciato Aliens: Fireteam da parte di Cold Iron Studios, ma a quanto pare potrebbe non essere l'unico gioco basato sulla licenza, con anche Alien Isolation 2 in lavorazione, anche se l'eventuale assenza di The Creative Assembly getta qualche dubbio sull'operazione. In ogni caso, attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.