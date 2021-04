Halo Infinite, nuove immagini in ultrawide e dettagli sulla versione PC

Halo Infinite ha ricevuto un nuovo aggiornamento all'interno del programma di update mensili sullo stato dei lavori all'interno di 343 Industries, in questo caso concentrandosi soprattutto su alcune caratteristica della versione PC come il supporto per il formato ultrawide e super ultrawide a 32:9, per il quale vediamo le prime immagini del gioco.



Halo Infinite consentirà di esplorare Zeta Halo in super ultrawide

Halo Infinite verrà visualizzato in ultrawide e super ultrawide per chi possiede l'attrezzatura giusta, formati che modificano in maniera sostanziale la visione del gioco e che sono stati dunque studiati in maniera approfondita dagli sviluppatori. Inoltre, sempre per quanto riguarda il PC, sono previste diverse opzioni specifiche anche per i sistemi di controllo, con diverse slider per modificare la sensibilità del mouse, keybind tripli e altro.



Halo Infinite: diversi formati di immagine si associano a diversi livelli di FOV

Ovviamente saranno presenti diversi preset in modo da avere già delle linee guida ottimali sulle diverse configurazioni, ma l'idea è fornire tanti strumenti agli utenti PC per ottimizzare al massimo l'esperienza di gioco. Utilizzando la visualizzazione in 21:9 o 32:9, ovvero ultrawide o super ultrawide, è consigliabile l'ampliamento del FOV a 120 rispetto ai 78 di base, come visibile anche dalle immagini.



Halo Infinite, un panorama in widescreen

Svariate schermate con le numerose opzioni grafiche messe a disposizione per gli utenti PC sono visibili inoltre nella galleria riportata qui sotto, in attesa di tornare a vedere il gioco in movimento.



La presenza di Halo Infinite all'E3 2021 sembra piuttosto scontata, ma alcune voci di corridoio sostengono che sarà accompagnato anche da Starfield e Forza Horizon 5 questa estate.