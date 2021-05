The Division: Heartland, leak video mostra gameplay e personaggi del free-to-play

The Division: Heartland è il nuovo capitolo della serie Ubisoft sviluppato per essere un free-to-play, e a quanto pare un leak video è emerso online che mostra qualche sequenza di gameplay del gioco, anche se la questione è chiaramente sospetta.

Non sappiamo quanto sia affidabile la fonte, dunque il tutto va preso estremamente con le pinze, inoltre se dovesse rivelarsi veritiero è probabile che il materiale abbia vita breve su internet, in ogni caso lo potete vedere nel tweet di SkyLeaks, che pare essere anche autore stesso del leak, visti gli enormi watermark presenti a tutto schermo.



Lo potete vedere anche a questo indirizzo, nel caso il messaggio venga cancellato. Il filmato mostra alcuni artwork, elementi su personaggi e mappa ma anche quelle che sembrano essere proprio delle scene di gameplay tratte dal gioco in sviluppo presso Ubisoft, che sembra ricalcare in maniera piuttosto fedele alcune caratteristiche tecniche di The Division, in termini di meccanica shooter, con una diversa accezione legata all'essenza multiplayer free-to-play.

Abbiamo visto, peraltro, come The Division: Heartland si presenti come una produzione piuttosto importante per Ubisoft, comprensiva anche di un film su Netflix che dovrebbe espandere la narrazione e illustrare vari retroscena della storia. L'idea di spingere la serie anche in altre direzioni deriva dal grande successo registrato da The Division, che conta ormai ben 40 milioni di giocatori.