La-Mulana 2: The Tower of Oannes è il nuovo DLC spuntato a sorpresa su Steam

La-Mulana 2 sta per arricchirsi con un nuovo DLC, spuntato praticamente a sorpresa direttamente su Steam, intitolato The Tower of Oannes e per adesso previsto solo per PC, con possibile uscita su console in un secondo momento.

Non ci sono ancora informazioni precise per quanto riguarda contenuti e caratteristiche, ma dalla descrizione presente su Steam possiamo immaginare che sia un'aggiunta prettamente contenutistica, con un nuovo livello inserito all'interno della labirintica mappa di La-Mulana 2.

La-Mulana 2: The Tower of Oannes è un nuovo DLC per il selettivo action platform di Nigoro

"Proprio quando tutti sembravano essersi dimenticati di La-Mulana, ecco il nuovo DLC: La-Mulana 2 - The Tower of Oannes", si legge nell'abstract, confermando dunque come il pacchetto sia stato lanciato praticamente a sorpresa da Nigoro e Playism.

"Le tribù che si credevano estinte sono state scoperte abitare le rovine di Eg-Lana, nelle parti più recondite di La-Mulana 2". La storia poi sembra riguardare i 4th Children e le loro misteriose trame, che sembra riguardino il fatto di "liberare un potere definitivo" tra le rovine nascoste.

La nuova mappa è dunque questa Tower of Oannes, che a quanto pare pareggia, in termini di difficoltà, l'Hell Temple visto in precedenza, dunque possiamo aspettarci una sfida allucinante, come da tradizione.

Per chi non lo conoscesse, La-Mulana 2 è un action platform con elementi metroidvania che è noto per il level design geniale ma anche estremamente complesso, caratterizzato da un grado di difficoltà che può far impallidire parecchi souls-like.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di La-Mulana 2 e a quella del pacchetto completo contenente La-Mulana 1 e 2 su console.