La collaborazione Fortnite x Fall Guys è iniziata e non sono solo costumi, ma interi livelli con premi

Epic Games ha dato il via a una collaborazione in Fortnite con Fall Guys e non si tratta solo di costumi, ma di veri e propri livelli interno dal battle royale.

I contenuti di Fall Guys in Fortnite

L'evento si chiama Dove vogliamo atterrare ed è attivo in Battaglia reale. Lo scopo è trovare un Idolo fagiolo d'oro, completare un percorso a ostacoli che si trova in cielo e conquistare del bottino. Sarà disponibile fino al 16 agosto.

Gli Idoli fagiolo sono nell'area di Campi Candidi ed Epic Games segnala che sono facili da trovare, visto che sono grosse statue dorate a forma di Fall Guy. Una volta trovati, verrete trasportati nel percorso nel cielo. I livelli hanno il design tipico di quelli del videogioco di piattaforme multigiocatore. Completando gli incarichi di Dove voglia atterrare si ottengono una serie di oggetti, come il dorso decorativo Peluche rosa. Se si fallisce il percorso, si torna all'ultimo checkpoint e all'inizio e si potrà proseguire, per un massimo di tre tentativi con un massimo di 120 secondi per completarli.

Una volta completato il percorso in una partita di Battaglia reale, non potrete ripeterlo. I premi sono:

Bottino Classe Oro per il completamento in meno di 50 secondi

Bottino Classe Argento per il completamento tra 80 e 50 secondi

Bottino Classe Bronzo per il completamente tra 120 e 80 secondi

Se il percorso è nella zona della Tempesta, non potete accedervi. Durante il percorso si viene trasformati in un Fagiolo di Fall Guys e il suo aspetto dipenderà dal costume scelto (ma ci sono dei limiti, i costumi non originali di Fortnite non hanno una controparte Fagiolo e quindi sarà selezionato il Fagiolo standard). I costumi del Fagiolo non possono essere usati nel resto di Fortnite.

Un personaggio di Fall Guys in versione Fortnite

I creativi possono inoltre creare e pubblicare isole Fall Guys. Ecco alcune di quelle già disponibili create da Mediatonic Labs e da alcuni collaboratori:

Falling Up (codice isola: 4185-8103-4745)

Tumble Towers (codice isola: 1985-3300-5865)

Blunderdome Blast (codice isola: 7671-9041-8194)

Hex-A-Gone Unlimited (codice isola: 2214-7960-2047)

Bean Circuit (codice isola: 0057-3389-4313)

Pegwin Pickup (codice isola: 7485-7322-4774)

Vi segnaliamo infine una curiosità: un giocatore di Fortnite è stato bannato per quasi 3 milioni di giorni.