Un giocatore di Fortnite è stato bannato per quasi 3 milioni di giorni

Un giocatore di Fortnite ha condiviso online uno screenshot del suo account. Il motivo? Ha voluto mostrare di essere stato bannato per quasi tre milioni di giorni . Molti hanno quindi iniziato a interrogarsi sul motivo di una punizione così aspra, che di fatto è un ban a vita (a meno che il nostro non riesca a vivere per più di 8.000 anni).

Che ha fatto?

Epic Games non è mai stata tenera con i bari e, più in generale, con tutti quei comportamenti che possono portare al deterioramento della comunità di Fortnite. I ban possono quindi arrivare per motivi di gioco, ma anche per comportamenti sociali considerati inaccettabili. Generalmente, però, sono abbastanza brevi.

Purtroppo l'utente in questione non ha fornito dettagli sulle motivazioni del provvedimento. Probabilmente si vergogna di ciò che ha fatto e non vuole renderlo noto. Comunque sia la reazione della comunità è stata prevedibile: lo hanno iniziato a prendere in giro, intuendo che tanto innocente non debba essere.

"Hai dichiarato guerra a un paese?", ha scherzato uno. Nel frattempo, un altro utente non ha potuto fare a meno di chiedersi: "Felice di vedere che stanno prendendo provvedimenti, ma cavolo... Cosa diavolo hai detto?"

Nei commenti, un giocatore ha persino suggerito di "lasciare in eredità l'account alle generazioni future" in modo che "un giorno qualcuno ascolti la loro voce".

"Non so cosa hai fatto, ma sono già dalla parte di Epic", ha detto ancora un altro, che evidentemente deve aver intuito la gravità del comportamento dell'utente bannato. Altri giocatori hanno affermato che i giocatori tossici meritano punizioni simili.

Fondamentalmente si tratta di una vicenda che ha un suo lato divertente, ma che può servire da monito per ricordare di non tenere dei comportamenti nefandi nei giochi online. Considerate che il ban da Fortnite, come da molti altri titoli simili, comporta anche la perdita degli oggetti di gioco regolarmente acquistati.