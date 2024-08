ChatGPT perde i pezzi: un altro cofondatore di OpenAI passa alla concorrenza

John Schulman, uno dei co-fondatori di OpenAI, ha annunciato il suo addio all'azienda per unirsi ad Anthropic, il principale concorrente di OpenAI nel campo dell'intelligenza artificiale. Schulman ha dichiarato di volersi concentrare maggiormente sulla ricerca sull'allineamento dell'IA, ovvero lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e benefici per l'umanità.

La partenza di Schulman segue quella di Jan Leike, un altro leader senior che ha recentemente lasciato OpenAI per Anthropic a causa di preoccupazioni sulla priorità data agli aspetti commerciali rispetto alla sicurezza dell'IA. Questi addii sollevano interrogativi sul futuro di OpenAI e sulla sua capacità di mantenere l'equilibrio tra innovazione e responsabilità.

Intanto Sam Altman, CEO di OpenAI, ha ringraziato Schulman per il suo contributo fondamentale all'azienda, sottolineando come abbia "definito una parte significativa di quella che è diventata la strategia iniziale di OpenAI". Schulman ha lavorato in OpenAI per quasi 9 anni, partecipando attivamente allo sviluppo di progetti come ChatGPT.

La decisione di Schulman di unirsi ad Anthropic evidenzia l'importanza crescente della ricerca sull'allineamento dell'IA. Questa disciplina si concentra sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che siano allineati con i valori umani e che non rappresentino una minaccia per la società.

Di contro rappresenta una perdita significativa per OpenAI e un ulteriore rafforzamento di Anthropic: l'azienda rivale, con l'arrivo di Schulman e Leike, si posiziona come un attore sempre più rilevante in questo campo, sfidando apertamente la leadership di OpenAI. Che intanto sui watermark esita per paura di perdere utenti (e soldi).

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.