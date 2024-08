Un modder ha attaccato uno schermo CRT a un Game Boy, ottenendo un risultato davvero strano

Il modder James Channel è diventato famoso grazie alle sue modifiche hardware folli . È a lui che dobbiamo la celeberrima console "Nintendo PlayStation" e un Game Boy con uno schermo CRT . Sì, l'ultima fatica di James è la trasformazione della vecchia console portatile di Nintendo in una specie di mostro, che sfidiamo chiunque a portare in tasca. Il risultato farebbe probabilmente inorridire Gunpey Yokoi, il progettista del Game Boy, ma nondimeno ha il suo fascino.

Spettacolo con l'hardware

Ma come ha fatto il modder ha realizzarlo? James ha preso uno schermo CRT nuovo di zecca acquistato su AliExpress (è semplicemente lo schermo di un videocitofono) e ha iniziato a lavorare per collegarlo al Game Boy, rimuovendo prima lo schermo LCD origianle. Naturalmente ha anche realizzato un video del suo lavoro, che trovate qui di seguito, dove possiamo vederlo mentre taglia la scocca della console, riposiziona l'hardware interno per avere più spazio e usa la colla a caldo (tanta colla a caldo) per tenere insieme il tutto.

Come sempre per fare spettacolo, James sembra agire in modo molto rozzo, ma il risultato finale è un Game Boy di nuovo funzionante, segno che sa perfettamente cosa sta facendo. Purtroppo gli schermi CRT consumano molta più elettricità di quelli LCD, quindi a tale meraviglia si può giocare soltanto per due minuti e cinque secondi. Evidentemente le batterie normali non reggono.

Naturalmente anche la natura portatile della console va a farsi benedire nella sua forma moddata. Insomma, prendetela come una curiosità che dimostra come volendo si possano ottenere dei risultatri davvero straordinari, partendo da oggetti alquanto ordinari.