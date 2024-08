Uno dei giochi del PS Plus Essential di agosto ha un DLC gratuito che dovete reclamare a parte

Oggi, 6 agosto, sono stati pubblicati i nuovi giochi mensili di PlayStation Plus Essential. Parliamo di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Ender Lilies: Quietus of the Knights e Five Nights at Freddy's Secury Breach.

Se avete reclamato questi videogiochi, sappiate che in realtà c'è un piccolo extra che potreste perdervi ma che potete facilmente reclamare in modo gratuito. Parliamo di un DLC per Five Nights at Freddy's Secury Breach.