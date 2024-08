Un leak su Black Myth: Wukong svelerebbe risoluzione e frame rate delle due modalità grafiche

Per ora non abbiamo conferme ufficiali, ma un leak di un giornalista cinese segnala che vi saranno due modalità grafiche, che paiono essere le classiche "Risoluzione" e "Prestazioni" a cui oramai siamo abituati all'interno dei videogiochi console di attuale generazione.

Cosa è stato svelato sulle modalità grafiche di Black Myth: Wukong

La fonte - di cui trovate il tweet qui sotto - ha segnalato che Black Myth: Wukong proporrà una modalità in 4K e 30 FPS (che di norma viene chiamata Risoluzione) e una modalità a 1440p e 60 FPS (che potrebbe essere la classica "Prestazioni"). Anche se queste informazioni fossero corrette, va precisato che questi numeri sono le risoluzioni e il frame rate a cui le modalità puntano: che poi mantengano tali cifre in modo regolare è tutto un altro discorso e lo potremo scoprire solo in fase di recensione.

L'insider afferma inoltre che il gioco su PS5 è molto ben ottimizzato, quindi non ci si deve preoccupare delle prestazioni. Ovviamente queste non sono informazioni ufficiali e non dobbiamo considerarle come certe.

Ricordiamo infine che Game Science ha confermato che lo sviluppo di Black Myth: Wukong è completo e il gioco non subirà ritardi, per la felicità dei fan e anche di alcuni sviluppatori: sappiamo infatti che i creatori di Phantom Blade Zero sperano che Black Myth: Wukong sia un successo.