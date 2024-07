I creatori di Phantom Blade Zero sperano che Black Myth: Wukong sia un successo, vediamo perché

Lo sviluppatore del gioco di ruolo d'azione Phantom Blade Zero , che ha sede a Pechino, ritiene che siamo a un "punto di svolta" per gli sviluppatori cinesi e i loro giochi. Il direttore di Phantom Blade Zero, "Soulframe" Liang, ha dichiarato a GamesRadar+ che si aspetta che Black Myth: Wukong rappresenti un momento di svolta per gli sviluppatori cinesi.

La Cina va oltre il solo mercato mobile

Liang ritiene anche che gli sviluppatori cinesi si stiano spostando dai giochi per mobile a quelli per console e PC, proprio come ha fatto S-Game con Phantom Blade Zero, che arriverà su PS5 e PC. Il team è alla sua prima opera per piattaforme fisse, ma ha 10 anni di esperienza con giochi gratuiti per cellulari in Cina. "Penso che sia una buona tendenza, quella di creare nuove IP, creazioni molto originali", dice. "Penso che sia una buona cosa".

"Penso che Black Myth: Wukong sarà un grande successo", afferma. "Ne arriveranno altri. Penso che avranno tutti un grande successo, e credo che questa sia la tendenza. È sicuramente l'inizio. Ci saranno sempre più sviluppatori cinesi. So quanto sono bravi. Anche se prima producevano MMO e giochi per cellulari, capisco perfettamente quanto siano bravi. Ne arriveranno molti altri".

Liang ritiene che il salto della Cina dai giochi per cellulari al più ampio mercato delle console e dei PC possa essere in parte attribuito a HoYoverse con Genshin Impact, disponibile per cellulari, console e PC. Prevede che Black Myth: Wukong segnerà l'inizio di un nuovo focus su console e PC senza controparti mobili.

Vi lasciamo infine al nostro provato di Phantom Blade Zero e al nostro articolo nel quale raccogliamo tutte le informazioni più importanti su Black Myth Wukong.