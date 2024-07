Magic: The Gathering, le 15 carte più belle di sempre

Magic: The Gathering ha più di 27.000 carte uniche e tenendo conto di varianti e ristampe il numero totale sale fino a superare le 90.000. Sceglierne soltanto 15 per stilare una classifica può sembrare un crimine, ma noi crediamo di aver fatto giustizia alle tradizioni, agli stili, ai guizzi artistici e ai tanti disegnatori che hanno prestato la loro penna, il loro pennello e la loro tavoletta grafica a questo universo targato Wizards of the Coast. È importante sottolineare che questa è una raccolta delle carte più belle di Magic, non delle illustrazioni. Alcune hanno un artwork così straordinario che sono in lista solo grazie alla loro componente illustrata, ma la maggior parte sono state scelte per la loro apparenza complessiva. Poi, abbiamo deciso di non stilare una classifica: il motivo è che abbiamo già lasciato fuori veri e propri capolavori e sarebbe stato ingiusto dare un ordine a quelli che, per noi, sono veri e propri gioielli di carta. L'ultima annotazione metodologica da fare è che non abbiamo considerato solo le carte uscite nei pacchetti tradizionali ma anche i trattamenti speciali riservati ai collector booster e persino i Secret Lair. Siamo andati alla ricerca dei singoli pezzi di cartoncino più splendidamente realizzati da parte di Wizards consapevoli che, purtroppo, la carta preferita di molti non sarà riuscita a sopravvivere alle selezioni.

Radstorm trattamento Pip-Boy Radstorm con trattamento Pip-Boy illustrata da Tim Brumley Il trattamento Pip-Boy è uno dei meglio riusciti non solo tra i nuovi set Mondi Altrove ma di tutte le versioni alternative disponibili nelle bustine da collezione. La cornice ci dà l'impressione di guardare nel nostro computer da polso, mentre le linee tipiche dei monitor a tubo catodico e i font di Fallout non solo ci portano immediatamente nel mondo postapocalittico pieno di radiazioni, ma si combinano per creare una carta bellissima da vedere e giocare.

Queza, Augure di Agonie trattamento Età dell'Oro Queza, Augure di Agonie con trattamento Età dell'Oro - illustrazione di Julie Dillon Strade di Nuova Capenna non è un'espansione entrata nella storia, molti giocatori ignorano persino la sua esistenza visto il risibile numero di carte che ha aggiunto ai meta competitivi. I collezionisti, però, la apprezzano in virtù del trattamento Età dell'Oro riservato alle sue carte più rare. Prendendo ispirazione dall'Art Déco e dallo stile della guilded age americana, queste carte immortalano i personaggi principali dell'espansione come i titani d'industria degli anni '20 e '30 del '900 e riescono a evocare perfettamente l'atmosfera delle vicende narrate dall'espansione.

Ira di Dio - Invocazioni di Amonkhet L'ira di Dio di Invocazioni di Amonkhet illustrata da Titus Lunter Ci sono tante Ire di Dio in Magic: The Gathering ma nessuna riesce a trasmettere con la sua arte e la sua struttura l'effetto devastante della carta. Con una eccezione. Il tema egizio di Amonkhet, con tanto di font simil geroglifico ed effetti scritti tutti in maiuscolo, trasporta immediatamente chi gioca in un mondo fatto di divinità irose (è il piano di Nicol Bolas dopotutto) e cataclismi facendo anche l'occhiolino all'antico Egitto della vecchia Hollywood, per non farsi mancare nulla.

Scheletri scricchiolanti - trattamento Rulebook Scheletri scricchiolanti con trattamento Rulebook - illustrazione di Phil Stone Alcune carte particolarmente care ai fan di Dungeons and Dragons dell'espansione Avventure nei Forgotten Realms hanno ricevuto una variante artistica davvero particolare: sono state trasformate in illustrazioni a china sulla carta ingiallita dei manuali storici del gioco di ruolo di Gary Gygax e Dave Arneson. Abbiamo scelto gli Scheletri Scricchiolanti per rappresentare questo stile perché lo scheletro è proprio il simbolo dell'inizio di una nuova avventura (essendo spesso uno dei primi nemici affrontati) e l'illustrazione di Phil Stone è proprio quello che ci si aspetterebbe di trovare nelle prime pagine di un vecchio manuale.

TARDIS nella cornice TARDIS Il TARDIS nella cornice TARDIS - illustrazione di Dalton Pencarinha L'espansione Mondi Altrove dedicata a Doctor Who aveva delle bustine per collezionisti al cui interno potevano essere trovate delle carte speciali incorniciate dall'iconica cabina del telefono blu dell'alieno viaggiatore nel tempo. Quando la carta del TARDIS ha ricevuto questo trattamento è nata una delle più belle mai fatte da Wizards of the Coast grazie alla combinazione perfetta tra cornice, artwork ed effetti.

Niv-Mizzet, il Supremo - trattamento Panorama di Ravnica Niv-Mizzet, il Supremo con trattamento Panorama di Ravnica - illustrazione di Isis Ravnica è uno dei piani più amati dalla community di Magic, quindi è naturale che agli artisti che se ne devono occupare venga richiesto di dare il massimo, soprattutto quando si tratta delle illustrazioni per le versioni da collezionisti. Su questo panorama di Ravnica Niv-Mizzet, il Supremo risalta come non mai tra le guglie della città corporativa del multiverso. Il drago pentacolore è perfettamente posizionato e il dettaglio in laterizio sullo sfondo della casella di testo è la ciliegina su una torta proporzionalmente e contenutisticamente raffinata.

Le cinque vetrate di Dominaria Unita Le cinque terre base full art di Dominerai unita con le illustrazioni di Magali Villeneuve Le terre ricevono alcune delle illustrazioni migliori di Magic fin dai tempi di Alpha, le più belle mai realizzate, però, sono piuttosto recenti e sono quelle in stile vetrata uscite dal pennello di Magali Villeneuve in Dominaria Unita. La luce che emerge da queste carte full art è impressionante. I contrasti non solo rendono giustizia all'identità di ciascun colore che rappresentano ma aggiungono uno tocco di classe a qualunque mazzo le veda protagoniste.

Coppa d'Avorio La Coppa d'Avorio nella versione illustrata da Donato Giancola Il bordo bianco è una scelta estetica controversa, lo sappiamo, ma una delle pochissime carte a cui sta proprio bene è la Coppa d'Avorio dell'ottava edizione. Quest'illustrazione così eterea mista alla cornice degli artefatti grigio metallico crea quasi un effetto ottico di emersione del calice e della sua magia. È come se fosse a portata di mano del giocatore, creando un effetto ipnotico che non riusciamo a smettere di fissare.

Streghe Cuombajj Le Streghe Cuombajj illustrate da Seb Mckinnon La reinterpretazione dell'iconica carta di Arabian Nights fatta da Seb Mckinnon non solo rende giustizia alla struttura del vecchio artwork (che nei contenuti, però, è controverso) di più di 30 anni fa, ma mette in risalto una delle più promettenti nuove leve di Magic: The Gathering. I suoi colori vaporosi riempiono linee nette, mentre la simmetria inchioda la struttura della carta nella mente del giocatore. Mckinnon è un nome da tenere d'occhio per il futuro di questo gioco di carte.

Assaltare la Germessenza Assaltare la Germessenza - illustrazione di Jason Rainville Chiaramente ispirata alla Cappella Sistina e ai mosaici Art Déco, Assaltare la Germessenza è una carta che trasmette la drammaticità del momento che rappresenta. Le linee nettissime composte dalle armi dei protagonisti proiettano in avanti la scena. Gli accenti dorati portano gli occhi sugli agenti del bene protagonisti e i contrasti fortissimi tra luci e ombre creano una drammaticità quasi teatrale. Se dovessimo scegliere una carta da gigantografare e appendere sarebbe proprio questa.

Vita di Toshiro Umezawa La Vita di Toshiro Umezawa illustrata da Sidharth Chaturvedi Visto il loro particolare formato verticale, le saghe rappresentano un unicum per quanto riguarda le illustrazioni di Magic e rappresentano un'opportunità di grande espressione artistica. Abbiamo scelto di includere in questa lista la Vita di Toshiro Umezawa perché non solo è un ottimo omaggio all'arte calligrafica e pittorica giapponese del periodo Muromachi, ma è anche un'intera storia raccontata in pochissimo spazio, intelligibile anche in un formato piccolo come quello di una carta.

L’Ornitottero – trattamento Schematiche L'Ornitottero con trattamento Schematiche - illustrazione di Franz Vohwinkel Nella Guerra dei Fratelli hanno fatto il loro ritorno alcuni artefatti (con tanto di vecchio bordo marrone) storici di Magic. Uno di questi, l'Ornitottero, è stato scelto per ricevere il trattamento Schematiche che, tra una citazione a Leonardo da Vinci e l'altra, ha reso questa carta una delle più ricercate del set. Le schematiche annotate, la pergamena macchiata e i colori abbozzati teletrasportano immediatamente chi gioca nello studio del grande artefice Urza e delle sue molte macchine.

L'Angelo di Serra L'angelo di Serra nell'illustrazione di Greg Staples L'Angelo di Serra è una delle carte più famose di Magic: The Gathering e ha avuto diverse rappresentazioni nel corso degli anni. Molti preferiscono la sua prima apparizione ma noi abbiamo scelto per questa lista lo straordinario dipinto di Greg Staples che la ritrae in armatura, volante e con la spada puntata contro il sole. Questo artwork ha almeno sette diverse ristampe all'interno dei set base e crediamo che sia una delle immagini più potenti e gloriose dell'intero universo di Magic.

Morsa Cerebrale Morsa Cerebrale - illustrazione di Yoji Shinkawa A volte è necessario portare una carta al di fuori del suo contesto originale per renderle giustizia. È il caso, secondo noi, di Morsa Cerebrale, un equipaggiamento presente in molti mazzi competitivi che, nella sua illustrazione originale, non riesce a trasmettere la strana relazione tra benefici e malefici che incarna questa carta. La versione cyberpunk di Yoji Shinkawa per Secret Layer, invece, è un'immersione totale negli effetti e nelle atmosfere di questo iconico artefatto. Il tratto sottile, le scritte sovraimpresse e la fuoriuscita dai bordi del cyborg fanno tutti da vettori per portare il giocatore a confrontarsi con il congegno abominevole che vuole attaccare alle sue sfortunate creature.

Liliana del Velo Liliana del Velo - illustrazione di Martina Fačková La versione di Innistrad di Liliana del Velo è una delle carte più popolari del mondo di Magic per ovvie ragioni. In questa lista, però, noi vogliamo includere la sua ristampa di Dominaria Unita per la squisita citazione al movimento pittorico dei Preraffaeliti e al loro stile decadente e gotico che perfettamente si sposa con il personaggio di Liliana, il planeswalker nero per eccellenza.