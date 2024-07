Il film di Borderlands deve ancora uscire ma il capo di Gearbox dice di voler annunciare presto il seguito

Il film live action di Borderlands è in arrivo tra non molto, ma qualcuno sta già pensando a un seguito, anche se per ora non vi è nulla di confermato.

Il boss di Gearbox Randy Pitchford ha parlato delle ambizioni dello studio durante un'intervista con GamesRadar+. Sebbene la sua serie di punta abbia appena iniziato a immergersi nel mondo del cinema, Pitchford è sicuro che Gearbox sarà in grado di annunciare un secondo film di Borderlands tra non molto.