Cate Blanchett spiega perché ha deciso di recitare nel film di Borderlands e parla del suo rapporto coi giochi

Il film di Borderlands è carico di talenti e nomi famosi, come Jack Black e Kevin Hart, ma alcuni potrebbero essere rimasti sorpresi nel vedere che Cate Blanchett è il personaggio principale della vicenda. Come mai l'attrice ha deciso di unirsi a questo film?

Le parole di Cate Blanchett su Borderlands

"Le proposte più strane sono quelle che attirano maggiormente il mio interesse; quelle cose che non avrei mai potuto immaginare", ha spiegando l'attrice, continuando poi: "Penso anche che possa essere stata un po' di follia indotta dall'isolamento per il Covid - spendevo un sacco di tempo in giardino usando una motosega con troppa libertà. Mio marito mi ha detto, 'Questo film potrebbe salvarti la vita'."

Cate Blanchett su Borderlands

Blanchett non è nuova a personaggi particolari e leggeri, come ad esempio quello di Hela in Thor: Ragnarok. A questo proposito, il regista Taika Waititi ha affermato in passato che l'attrice aveva accettato di far parte del film perché credeva che i suoi figli ne sarebbero rimasti impressionati. Waititi afferma che anche lui farebbe qualcosa solo per l'approvazione dei figli.

L'attrice spiega inoltre di aver giocato i giochi di Borderlands, anche se difficilmente li ha completati sulla base di quanto ha detto. "I miei pollici possono a malapena controllare uno smartphone, ma ho comprato una PS5 e abbiamo giocato assieme. Volevo sapere i limiti del gioco e ciò che i fan amavano del personaggio. Sono stata parecchio assorbita da tale mondo. Anche dai cosplayer e dai tutorial di make-up su YouTube."

Parlando sempre della pellicola, si è affermato che il film di Borderlands assomiglia troppo a Guardiani della Galassia e il regista ha risposto alle critiche.