L'SSD WD_BLACK SN770 da 2 TB a 5.150 MB/s è in sconto su Amazon a un prezzo interessante

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un SSD WD_BLACK SN770 da 2TB. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 15%. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 137.71€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è il migliore dell'anno e degli ultimi nove mesi, quindi è una buona occasione per acquistarlo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.