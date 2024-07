La Top 10 dei giochi più venduti in Giappone mostra il dominio di Nintendo Switch ma PS5 ruba una posizione

La testata giapponese Famitsu ha condiviso le stime di vendita dei giochi in formato fisico e delle console in Giappone per la settimana finale di giugno, ovvero tra il 24 e 30 del mese scorso. Iniziamo dalla Top 10 delle console più vendute che si compone in questo modo:

Switch OLED - 30.743

PS5 - 25.301

Switch Lite - 10.580

Switch - 4.942

PS5 Digital Edition - 2.204

Xbox Series X - 1.154

Xbox Series S - 438

PS4 - 218

Possiamo vedere che PS5 ha venduto un buon numero di unità, avvicinandosi al modello OLED di Nintendo Switch. La famiglia di console di Nintendo però domina come sempre. Non male Xbox Series, che riesce a fare i conti in migliaia, cosa che non si può sempre affermare.