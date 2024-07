La Deviazione Hug-in-a-Bowl di Once Human non è rara, è solo colpa di un bug

I giocatori di Once Human hanno molto col quale giostrarsi all'interno del videogioco di sopravvivenza. Uno degli elementi più importanti sono le Deviazioni. Pare però che un raro elemento da collezione - Hug-in-a-Bowl - abbia un bug che impedisce di ottenerlo.

Trovare Hug-in-a-Bowl non è facile: alcuni giocatori sono stati abbastanza fortunati da trovarlo durante la fase di beta, ma l'impressione è che la percentuale di ottenimento sia bassissima. Ovviamente non è strano che un certo oggetto possa essere raro, visto che vi sono interi giochi fondati sull'idea di dover giocare ancora e ancora per ottenere una ricompensa non comune. In questo caso, però, non si tratta di una scelta degli sviluppatori ma di un semplice errore tecnico.