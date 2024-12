Once Human ottiene tre nuovi scenari, versione console ancora senza data di uscita

NetEase Games ha pubblicato la roadmap aggiornata dei contenuti previsti per Once Human nel corso dei prossimi mesi, che prevede una notevole quantità di novità per l'interessante survival multiplayer post-apocalittico che riceverà tre nuovi scenari nel 2025, oltre alle versioni console ancora in sviluppo.

I Tre nuovi scenari sono previsti arrivare nel terzo trimestre, ovvero tra luglio e settembre 2025: si tratta di "Code Broken", "Code Purification" e "Code Deviation", tutte aggiunte piuttosto sostanziose che andranno ad ampliare il gioco in termini di gameplay, storia e ambientazioni.

Per aprile 2025 è prevista la versione mobile di Once Human, che arriverà in tale mese anche su Android e iOS, mentre non ha ancora un periodo di uscita preciso la versione console, che è comunque prevista per il prossimo futuro e supporterà il cross-play fra le varie piattaforme.