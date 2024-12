TCL ha firmato un accordo con un'azienda polacca per avere supporto nella creazione di OLED stampati

Sebbene non sia stato ufficialmente confermato, è dato per certo che si tratti di Juhua Printing, una filiale di TCL CSoT.

L'azienda polacca Noctiluca , sviluppatrice di materiali per display OLED , ha annunciato un importante accordo di sviluppo congiunto (JDA) con una filiale del secondo produttore mondiale di televisori, con sede in Cina e leader nella tecnologia dei display.

TCL e gli OLED

TCL si è specializzata in pannelli LCD, ma di recente l'azienda che ha avviato la produzione di OLED stampati a getto d'inchiostro. L'accordo con Noctiluca segna un passo significativo nell'evoluzione della tecnologia OLED, visto che le due aziende collaboreranno per integrare i composti chimici proprietari di Noctiluca nei display OLED di TCL.

Una fabbrica di pannelli LCD di TCL

Pur non specificando la tipologia di materiali oggetto dell'accordo, Noctiluca è nota per lo sviluppo di emettitori OLED TADF/HF e materiali EIL per l'emissione OLED blu, entrambi con il potenziale di migliorare significativamente l'efficienza e la qualità dell'immagine dei display.

La scelta di TCL CSoT di collaborare con Noctiluca evidenzia l'importanza crescente della stampa a getto d'inchiostro nella produzione di OLED. Questa tecnologia promette di ridurre i costi di produzione e di aumentare l'efficienza rispetto ai metodi di deposizione sottovuoto tradizionali, aprendo la strada a una maggiore diffusione dei display OLED in una gamma più ampia di dispositivi.

L'accordo con TCL CSoT arriva poi in un momento di forte crescita per Noctiluca. L'azienda ha recentemente annunciato il passaggio delle sue azioni dalla borsa NewConnect al principale mercato azionario di Varsavia, a seguito della quotazione avvenuta nel 2022. Inoltre, nel corso del 2023 Noctiluca ha siglato un Accordo di licenza di valutazione con un importante produttore di elettronica di consumo, probabilmente Apple secondo le indiscrezioni.

TCL punta insomma a irrompere con forza anche nel mercato degli OLED, dove le aziende coreane riescono ancora a tenere botta a quelle cinesi. Chissà per quanto tempo ancora.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.