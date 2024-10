TCL è pronta a produrre schermi OLED, ma non per quello che pensate voi

La tecnologia OLED a getto d'inchiostro

Ma come funzionano questi nuovi OLED? La tecnologia a getto d'inchiostro è nei fatti simile al funzionamento delle comuni stampanti; in questo modo permette di depositare i materiali organici che compongono i pixel in modo preciso ed efficiente, riducendo gli sprechi di materie prime e i costi dei macchinari.

Un paio di schermi OLED a getto d'inchiostro di TCL

TCL ha acquisito gli asset della giapponese JOLED, pioniera in questo campo, che però non è riuscita a rendere la tecnologia economicamente sostenibile. TCL confida di poter superare le difficoltà incontrate da JOLED e di portare la produzione a regime.

Per il momento, l'azienda si concentrerà però su pannelli di dimensioni relativamente piccole; non si esclude la possibilità di utilizzare la tecnologia a getto d'inchiostro anche per la produzione di schermi di grandi dimensioni, adatti ai televisori, ma al momento non ci sono date certe.

Se TCL riuscirà nell'impresa, potrebbe dare un forte impulso alla diffusione degli schermi OLED, rendendoli più accessibili e contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale grazie alla riduzione degli sprechi.

