Microsoft venderà presto giochi mobile direttamente dall'app Xbox su Android

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma la novità dovrebbe arrivare a breve, considerando che la presidente di Xbox ha riferito chiaramente che il lancio di questa funzionalità sull'app è previsto già per novembre , dunque ulteriori informazioni dovranno arrivare nelle prossime settimane.

Come visibile nel messaggio su X pubblicato qui sotto, Bond ha spiegato che con l'apertura imposta dalla corte sul mercato mobile, Xbox ha intenzione di iniziare a offrire un'alternativa agli store classici per l'acquisto dei giochi su smartphone e tablet, al momento per quanto riguarda Android.

Un'app Xbox in evoluzione

Il messaggio su X di Sarah Bond è visibile qui sotto, e fa riferimento alla recente imposizione, da parte di un tribunale, dell'apertura dello store mobile sulla piattaforma Google.



"La decisione del tribunale di aprire il mercato negli Stati Uniti consentirà una maggiore scelta e flessibilità", ha riferito Bond. "La nostra missione è quella di permettere a più giocatori di giocare su più dispositivi, quindi siamo entusiasti di condividere che a partire da novembre i giocatori potranno giocare e acquistare giochi Xbox direttamente dall'app Xbox su Android".

La novità si inserisce in un quadro di evoluzione generale sia di Microsoft sul fronte mobile, diventata improvvisamente un colosso in questo ambito dopo l'acquisizione di King con Activision Blizzard, sia per quanto riguarda la stessa app Xbox, che di recente ha ricevuto l'integrazione delle funzionalità Game Pass progredendo in un hub più completo per tutto quello che riguarda il gaming da parte di Microsoft.