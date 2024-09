L'app mobile Xbox Game Pass verrà rimossa dagli store e integrata in quella Xbox

Come avrete intuito, di conseguenza l'app Xbox Game Pass diventerà ridondante e fondamentalmente superflua, tanto che la compagnia di Redmond ha spiegato che non verrà supportata con nuovi update e verrà rimossa dagli store di iOS e Android a partire dal prossimo novembre.

Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento per l' app Xbox per dispositivi mobile che aggiungerà le funzionalità dell'app di Xbox Game Pass , in modo che tutti i servizi dell'ecosistema verdecrociato siano disponibili in un'unica applicazione .

Tutti i servizi e funzionalità di Xbox in un'unica app

L'aggiornamento dell'app di Xbox arriverà questa settimana per i gli iscritti al programma di beta testing della compagnia, con il lancio globale che arriverà "presto". Microsoft assicura che tutte le funzionalità dell'app di Xbox Game Pass verranno integrate, incluse la possibilità di sfogliare il catalogo, avviare i giochi in cloud e gestire il proprio abbonamento.

Tutte le funzioni che avrà l'app di Xbox dopo il prossimo aggiornamento

"A partire da questa settimana, stiamo ottimizzando l'esperienza dell'app mobile spostando le funzioni dall'app separata Xbox Game Pass all'app Xbox. Questi aggiornamenti saranno disponibili per i membri di Xbox beta su mobile e arriveranno presto per tutti. Come parte di questi cambiamenti, a partire da novembre non supporteremo più i nuovi download dell'app Xbox Game Pass", recita il comunicato pubblicato su Xbox Wire.

"Le funzioni principali, come la possibilità di esplorare Game Pass e di gestire la propria iscrizione, si trovano ora in un unico posto con l'app Xbox su cellulare. Potrete sfogliare l'intero catalogo di Game Pass per trovare i vostri giochi preferiti e rimanere aggiornati con gli avvisi per i nuovi giochi in arrivo sul servizio. Se siete membri di Game Pass Ultimate, potrete anche visualizzare e richiedere i vostri vantaggi. I membri di Game Pass Ultimate possono anche guardare in streaming giochi selezionati attraverso Xbox Cloud Gaming sui loro dispositivi iOS o Android utilizzando un browser supportato all'indirizzo xbox.com/play."

La decisione ha sicuramente senso e dovrebbe portare benefici da ambo le parti. Per Microsoft significa dover gestire una sola applicazione anziché due, con tutti i vantaggi in ambito di supporto con aggiornamenti e gestione, mentre gli utenti non avranno più bisogno di scaricare e installare due app distinte per accedere a tutte le funzionalità di Xbox.