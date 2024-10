XXX Nightshift annunciato da Dark Math Games, è un RPG investigativo da altri autori di Disco Elysium

In una strana coincidenza, due nuovi team sono stati annunciati nello stesso giorno, ognuno con un proprio progetto ed entrambi provenienti da ZA/UM, lo studio autore di Disco Elysium: in questo caso parliamo di Dark Math Games e del suo primo RPG investigativo chiamato XXX Nightshift.

Praticamente in contemporanea con l'annuncio del team Longdue e del suo RPG psicologico nato dalle ceneri del seguito di Disco Elysium, arriva un altro progetto da parte di un ulteriore tema creato da alcuni degli autori del gioco in questione, anche questi staccatisi da ZA/UM in seguito al collasso dello studio e riunitivi in un nuovo team.

Lo studio britannico sembra già piuttosto avanti con lo sviluppo e di XXX Nightshift abbiamo già un paio di immagini e un primo teaser trailer che sembra riguardare il gameplay, con un dialogo tra personaggi che dovrebbe essere indicativo delle interazioni presenti nel gioco completo.