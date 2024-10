Windows 11: Microsoft potenzia le Passkey per un accesso più sicuro e integrato

Microsoft sta compiendo passi significativi per rendere le Passkey lo standard di autenticazione su Windows 11. Queste "chiavi digitali", basate su crittografia, dovrebbero infatti offrire una maggiore sicurezza rispetto alle password tradizionali, eliminando il rischio di furti di account e phishing.

Le Passkey funzionano attraverso una coppia di chiavi: una privata, memorizzata in modo sicuro sul dispositivo dell'utente, e una pubblica, registrata sul server del servizio online. Questo sistema garantisce che solo l'utente in possesso della chiave privata possa accedere all'account, rendendo l'autenticazione praticamente invulnerabile agli attacchi informatici.

Una schermata sull'uso delle passkey dall'ultimo aggiornamento di Windows 11

Le novità introdotte da Microsoft su Windows 11 potenziano ulteriormente le Passkey. In primo luogo, una nuova API permetterà l'integrazione con gestori di password di terze parti come 1Password e Bitwarden. Gli utenti potranno così utilizzare le Passkey create sui propri dispositivi mobili anche su Windows 11, creando un'esperienza unificata tra diverse piattaforme.

Inoltre, Windows Hello, il sistema di riconoscimento biometrico di Microsoft, è stato aggiornato per supportare la sincronizzazione delle Passkey con l'account Microsoft. Gli utenti potranno salvare le proprie Passkey in modo sicuro e accedervi tramite riconoscimento facciale, impronta digitale o PIN.

Questi aggiornamenti verranno resi disponibili per gli utenti del programma Windows Insider nei prossimi mesi e saranno presentati in dettaglio durante la conferenza Authenticate 2024, che si terrà a partire dal 14 ottobre 2024. Vi terremo ovviamente aggiornati; voi nel frattempo fateci sapere la vostra: usate già le passkey? Oppure preferite affidarvi a password tradizionali? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Windows pare sempre più intelligente grazie alla ricerca migliorata con l'IA e Click to Do in arrivo sui PC Copilot Plus.