Windows sempre più intelligente: ricerca migliorata con l'IA e Click to Do in arrivo sui PC Copilot Plus

Microsoft sfrutterà i chip NPU presenti nei nuovi PC Copilot Plus per abilitare la ricerca locale sui contenuti di OneDrive anche in assenza di connessione internet.

La ricerca migliorata farà il suo debutto in Esplora File il prossimo mese, consentendo agli utenti di cercare immagini utilizzando parole chiave, anche se queste non sono presenti nel nome del file o nella descrizione. "La ricerca basata sull'IA semplifica notevolmente la ricerca di qualsiasi cosa", afferma Yusuf Mehdi, vicepresidente esecutivo e responsabile marketing consumer di Microsoft. "Non sarà più necessario ricordare i nomi dei file o la posizione dei documenti, né le parole specifiche. Windows comprenderà meglio l'intento dell'utente e troverà il documento, l'immagine, il file o l'email corretti".

Microsoft sta apportando delle interessanti novità all'esperienza di ricerca su Windows grazie all'intelligenza artificiale. A partire da novembre, i PC Copilot Plus beneficeranno infatti di una ricerca potenziata dall'IA e di una nuova funzionalità chiamata Click to Do , che promette di semplificare l'interazione con immagini, email, documenti e video.

Click to Do: interazione semplificata

Oltre alla ricerca migliorata, Microsoft introdurrà Click to Do sui PC Copilot Plus, sempre a partire da novembre. Questa funzionalità, simile a Circle to Search di Google, permette di visualizzare un overlay interattivo sullo schermo premendo il tasto Windows e cliccando con il tasto sinistro del mouse. L'overlay consente di selezionare immagini o testo per eseguire azioni specifiche.

Click to Do di Windows

"Click to Do funziona comprendendo tutto ciò che l'utente vede sullo schermo e abilitando scorciatoie utili per aiutarlo a cercare, imparare, modificare, acquistare o agire su quegli elementi più rapidamente", spiega Mehdi. "Funziona su qualsiasi finestra, documento, immagine o persino video".

Click to Do può essere utilizzato, ad esempio, per effettuare una ricerca visuale su un oggetto presente in un video di YouTube tramite Bing. La funzionalità è sensibile al contesto e può assistere l'utente in azioni legate al testo, come la riscrittura o il riepilogo di documenti, la spiegazione di testi e l'invio di email.

Microsoft inizierà a testare la ricerca migliorata e Click to Do con gli utenti Windows Insider sui PC Copilot Plus a ottobre, con un'uscita per tutti graduale a partire da novembre. Anche la funzionalità Recall, ora più sicura, annunciata in precedenza, sarà disponibile per i tester a ottobre sui dispositivi con processori Qualcomm, e a novembre per gli Insider su PC Copilot Plus con CPU Intel o AMD.

Voi che cosa ne pensate di queste novità? Pensate possano esservi utili?