Settembre è stato un altro pessimo mese per i videogiochi: tanti licenziamenti, il 2024 supera già il 2023

Settembre 2024 non è stato un buon mese per il mercato videoludico in termini di licenziamenti . Secondo i dati condivisi da Game Industry Layoff, durante lo scorso mese 1009 persone hanno perso il lavoro.

Gli altri dati sui licenziamenti

Questo porta il numero totale di licenziamenti di quest'anno a quasi 13.000, rispetto agli oltre 10.500 di tutto il 2023. Gennaio è stato il mese più denso di tagli di posti di lavoro, con oltre 6.000 persona rimaste a casa, seguito da febbraio (oltre 2.000), aprile (oltre 1.000), maggio (773) e giugno (632). I tagli più consistenti sono stati effettuati da Microsoft (quasi 3.000 persone), Unity (1.800) e Sony Interactive Entertainment (900).

Una delle sedi di PlayStation

Vale la pena notare che il totale dei licenziamenti dell'industria videoludica mondiale è probabilmente più alto, poiché non tutte le aziende divulgano pubblicamente tali informazioni e in alcuni rapporti mancano dati sul numero esatto di tagli di posti di lavoro. Ad esempio, non sappiamo ancora quanti hanno perso il lavoro presso Ballistic Moon, che ha lavorato al remake di Until Dawn.