Il team di Until Dawn per PS5 e PC, Ballistic Moon, ha licenziato parte del personale

Ballistic Moon è un team di Sony che sta attualmente lavorando ad Until Dawn per PC e PS5, una versione "rimasterizzata" - secondo la terminologia di Sony Interactive Entertainment stessa - del gioco originariamente pubblicato su PS4.

Le persone licenziate da Ballistic Moon

Al momento della scrittura non è chiaro esattamente quante persone sono state licenziate da Ballistic Moon. La conferma è che almeno due persone hanno perso il proprio lavoro, secondo quanto è stato condiviso su LinkedIn. Non è chiaro quindi se si tratta di un licenziamento ad ampio raggio come accade fin troppo spesso in questi anni in ambito videoludico, oppure se invece si tratti di qualcosa di limitato.

I due sviluppatori in questione sono la junior game designer Cassy Cornish e il technical designer Harry Williams. Williams ha confermato di aver lavorato ad Until Dawn per due anni, mentre Cornish ha trascorso "oltre un anno" sul titolo come game designer.

Una fonte che ha richiesto di rimanere anonima e con la quale abbiamo avuto modo di comunicare ci ha riferito che negli ultimi mesi dei recruiter erano in cerca di personale per Ballistic Moon e che due fondatori del team vorrebbero lasciare l'industria videoludica e stiano per abbandonare il team. Non è chiaro se vi siano motivi personali dietro questa scelta o se sia un segnale di potenziali problemi interni alla compagnia. Ovviamente per il momento si tratta solo di un rumor e non di informazioni ufficiali.

In attesa di nuove informazioni sullo stato di Ballistic Moon, vi ricordiamo che Until Dawn ha una data di uscita su PS5 e PC: nuovi dettagli e trailer comparativo.