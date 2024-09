Lego Harry Potter Collection annunciato in versione PS5 e Xbox Series X|S, con data di uscita

Si tratta, peraltro, di una versione rinnovata con alcune caratteristiche aggiornate come grafica migliorata con risoluzione a 4K e 60 fps di frame-rate, oltre ad altri miglioramenti come l'aggiunta di ombre ad alta risoluzione.

Warner Bros. ha annunciato la riedizione di Lego Harry Potter Collection , la raccolta contenente i vari capitoli di LEGO Harry Potter, in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S con data di uscita fissata per l'8 ottobre 2024 in questa nuova versione.

Chi possiede l'originale potrà acquistarlo a prezzo scontato

"Sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Games, Lego Harry Potter Collection accompagna i giocatori in un viaggio magico e spensierato attraverso gli otto film di Harry Potter", si legge nella descrizione ufficiale.

LEGO Harry Potter Collection, un'immagine promozionale

"I giocatori risolveranno misteri, impareranno incantesimi, prepareranno pozioni e affronteranno Lord Voldemort nella battaglia finale tra il bene e il male".

Come da tradizione per i the-in LEGO, anche in questo caso i giochi ripercorrono le storie della serie ma in versione alquanto modificate, con aggiunta del tipico humour e di elementi adventure "costruttivi".

In base a quanto riferito, coloro che possiedono già le versioni PS4 e Xbox One potranno ottenere la nuova edizione con un "prezzo scontato", dunque pare che il passaggio non sia gratuito.